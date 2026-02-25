Roma-Juventus, scelto l’arbitro del match

Il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus sarà diretto da Simone Sozza.

La Juventus si prepara a vivere una settimana importante con due gare delicatissime. Questa sera ci sarà la gara di ritorno contro il Galatasaray, dove i bianconeri cercheranno l’impresa per ottenere una qualificazione che al momento sembra compromessa.

Dopodiché, sarà il turno di concentrarsi sul campionato, dove ad attenere gli uomini di Spalletti ci sarà il big match contro la Roma. Nel frattempo, l’AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sfida contro la squadra capitolina:

ARBITRO: SOZZA

ASSISTENTI: COSTANZO – LO CICERO

QUARTO UOMO: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO