Roma-Juventus, le parole di desolazione di Malen

Roma-Juventus si è conclusa con un pirotecnico pareggio per 3-3, con i padroni di casa che si sono fatti rimontare di 2 gol nei minuti finali.

La partita tra Roma e Juventus ha lasciato non poche delusioni in casa giallorossa. Il neo-attaccante e bomber della Roma, Donyell Malen, andato a segno nel match con il gol del momentaneo 3-1, non ha nascosto la sua desolazione. A poche ora dalla fine della partita, il giocatore olandese ha dichiarato, con poche parole, il suo disappunto per il risultato buttato. “Frustrato e deluso”, si legge nei suoi profili social. Non mancano però anche dei ringraziamenti per i suoi tifosi. “Grazie per il supporto di stasera”, ha aggiunto, accompagnando il suo pensiero con alcune foto della sua sfida contro la Juventus. Si percepisce un misto tra delusione e realizzazione personale nelle sue parole. Una serata che poteva essere perfetta per la squadra capitolina e il suo giocatore, che però è stata rovinata da Boga prima e da Gatti poi. La sfida per un posto in Champions tra le due squadre rimane aperta, con i giallorossi che restano in vantaggio di 4 punti sulle zebre.

Nel prossimo turno, la Roma affronterà il Genoa, mentre la Juventus sarà impegnata contro il Pisa.