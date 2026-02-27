Roma-Juventus, i giallorossi recuperano Dybala

La squadra di Gasperini prosegue la preparazione in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. La gara, valida per la 27ª giornata di campionato, rappresenta uno snodo cruciale nella corsa al quarto posto dei giallorossi e dei bianconeri.
La squadra capitolina ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina, concentrandosi su lavoro atletico e prove tattiche. Da ciò che emerso, arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di alcuni giocatori.
La notizia più attesa riguarda l’ex Paulo Dybala, che è tornato ad allenarsi con il gruppo. Un rientro significativo per l’attacco romanista, che potrà così contare sulle qualità del centravanti argentino.