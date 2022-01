Roma-Juventus: designato l’arbitro per la gara dell’Olimpico

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A

Domenica alle 18:30 infatti i bianconeri saranno ospiti della Roma di Josè Mourinhio allo StadioOlimpico, con i giallorossi reduci dalla sconfitta subita contro il Milan a San Siro nella giornata di ieri. Un'altra partita difficile per la squadra bianconera, che dovrà cercare di fare bottino pieno per non perdere terreno dalle prime della classe e per continuare la sua rimonta verso un posizionamento in classifica che garantisca l'accesso alla prossima Champions League.