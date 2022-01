Qui Roma, ufficiale il prestito di Maitland-Niles: già titolare domenica contro la Juve?

Ufficiale l'arrivo di Maitland-Niles

redazionejuvenews

Maitland-Niles è un nuovo giocatore della Roma. L'ufficialità è arrivata direttamente dal sito web della Lega Serie A, che ha ufficializzato il tesseramento da parte dal club giallorosso del terzino ex Arsenal. L'inglese arriva con la formula del prestito secco fino a giugno, con la possibilità in estate, in caso facesse bene, di parlare con i Gunners per un eventuale riscatto. Maitland-Niles potrebbe già giocare titolare domenica prossima contro la Juventus visto che Rick Karsdorp ieri con il Milan ha rimediato un cartellino rosso. Il giocatore dovrebbe essere già oggi a Roma per porre la firma sul suo nuovo contratto ed essere accolto da Mourinho.

Mourinho che ha così commentato la sconfitta di ieri a San Siro: "Arbitro e VAR sono difficili da capire, da accettare. Sono alla Roma da 6/7 mesi e mi sto abituando. Non ho visto una immagine in cui è davvero rigore quello di Abraham. Il signore arbitro del Var non può chiamare l’arbitro in una situazione di dubbio tremendo. Ho chiesto al direttore di gara di mandarmi l’immagine a Trigoria perché noi non ne riusciamo a vedere nessuna.

Poi il secondo rigore, se tu valuti gli altri episodi come quello su Zaniolo, dove sta la differenza? Gli arbitri mi devono qualche spiegazione, visuale. Se mi mandano le immagini sarò il primo a chiedere scusa. Quando vedo come ha reagito San Siro mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Ma tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto".