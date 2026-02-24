Roma-Juve, Trevisani: “Mi aspetto una grande reazione”

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato della sfida di domenica sera all'Olimpico: Roma-Juve

Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della Juve e della gara contro la Roma. Di seguito le sue parole: “La Juventus riuscirà ad entrare in Champions League? Lo scopriremo domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico. Se vince la Roma e va +7, mi sembra oggettivamente complicato che i bianconeri possano pensare di rimontare sette punti in 11 partite a questa Roma.

Ma per andare a -7 deve perdere domenica sera. Nello scontro diretto avrà recuperato Kalulu e Bremer, assenti a Como entrambi. Soprattutto, se verrà eliminata dopo l’andata dal Galatasaray, avrà anche tanta rabbia in corpo da buttare sul campo. Domenica sera la Juve si giocherà la stagione. Se perde a Roma è veramente grave. Mi aspetto domenica una grande Juve.”