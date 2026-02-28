Roma-Juve, Quagliarella: “Mi aspetto molti cambi”

L'ex attaccante bianconero Fabio Quagliarella, dagli studi di SkySport, ha analizzato il match tra la Juve e la Roma

Fabio Quagliarella, ex attaccante della Juve, dagli studi di SkySport ha spiegato come potrebbe arrivare la Signora alla gara contro la Roma. Di seguito le sue parole: “La Juve mentalmente può star bene, nel senso che comunque ha fatto una grande prestazione.

In dieci per oltre un’ora non era facile. Il dubbio secondo me è fisico proprio, io credo che abbia almeno dato due giorni di scarico, secondo me, devi recuperare energie nel modo più assoluto. Secondo me, anche se gioca all’Olimpico contro la Roma, mi aspetto un po’ di cambi.

Tanti arriveranno a questa partita che sono stanchi proprio fisicamente oltre che mentalmente. Però allo stesso tempo devo dire che giocare una partita così dove vai a Roma in uno stadio, così ti può dare quelle energie giuste perché se capita un altro tipo di partita può darsi che la soffri ancora di più mentalmente.”