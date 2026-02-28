Roma-Juve, Pruzzo: “Bianconeri hanno debolezze fisiche”

L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha analizzato lo scontro diretto di questo weekend contro la Juve

L’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio, è tornato sulla sfida per il quarto posto tra i capitolini e la Juve. Di seguito le sue parole: “La Roma domenica dovrà capire se potrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus che sicuramente verranno fuori. Se hai un Malen che ad ogni pallone che tocca fa gol, si può dire che ha qualche chance in più. L’occasione è importante.”