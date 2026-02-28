Roma-Juve, le parole di Kalulu in conferenza stampa

Alle ore 20:45 di domani, domenica 1° marzo, la Juve giocherà in trasferta sul campo della Roma in occasione della ventisettesima giornata di Serie A. Per presentare il match in conferenza stampa, data l’assenza del tecnico Spalletti, è intervenuto Pierre Kalulu .

“È una settimana importante. Dopo la partita di mercoledì in Champions League restano sensazioni contrastanti: c’è il dispiacere per il risultato finale, ma anche l’orgoglio per la prestazione che abbiamo messo in campo che ha confermato le convinzioni su noi stessi che avevamo.

Siamo consapevoli che quella di domani è una gara che conta: dopo la sfida di Roma mancheranno ancora undici partite, ma si tratta di uno scontro diretto dal valore significativo. Conosciamo la nostra forza e le nostre qualità. Possiamo crescere in efficacia, sia in fase offensiva sia in quella difensiva; spesso abbiamo imposto il nostro gioco, ma dobbiamo concretizzare di più.

Stiamo migliorando anche a livello individuale e questo ci rende più solidi come gruppo. Siamo pronti a gestire pressione e aspettative. La sfida d’andata con la Roma ci ha dato molto come squadra. I giallorossi sono una squadra forte e dinamica. Mi aspetto una gara dai ritmi alti, bella da vedere.

Sarà una battaglia ricca di duelli con spazio per esaltare la qualità dei giocatori. Credo sarà una sfida ancora migliore rispetto all’andata, perché entrambe le squadre sono cresciute. Sicuramente è stimolante giocare partite così.”