Roma-Juve, Gatti a Mediaset: “Eliminazione brucia. A fine stagione…”

Ai microfoni di Sport Mediaset, il centrale della Juve Federico Gatti ha parlato delle ambizioni della squadra dopo il pareggio

Dopo il pareggio in extremis contro la Roma, è Federico Gatti ha analizzato la prestazione della sua Juve. Ecco le parole del difensore bianconero ai microfoni di Sport Mediaset: “È stata una reazione d’orgoglio e di rabbia. Stiamo attraversando un periodo complicato: l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì brucia ancora molto.

Personalmente me la porto dentro, perché avevamo la qualificazione in mano e l’abbiamo lasciata sfuggire. Dispiace tanto, ma adesso dobbiamo convogliare tutte le energie sul campionato, che è l’unico obiettivo rimasto. A fine stagione tireremo le somme.

Mi auguro possa essere la svolta decisiva, ma alla fine sono i risultati a fare la differenza. Sono quelli che contano davvero. Spero che questa gara ci dia qualcosa in più, quell’energia di cui abbiamo grande bisogno, anche se poi tutto passa dai risultati.

Per me, che sono un difensore, i troppi gol subiti sono un aspetto che pesa. Negli anni la solidità è stata un nostro punto di forza. Ritrovarla è fondamentale e dobbiamo farlo tutti insieme, non soltanto noi difensori.”