JuveNews.eu
Pubblicità

Roma-Juve, Gasperini sorride: altro rientro dopo Dybala

Riccardo Focolari – 28 Febbraio, 12:41

Juventus-Roma

In vista dell'importante sfida per il quarto posto di domani sera contro la Juve, Gasperini può contare su un altro rientro

Dopo una rimonta clamorosa sfiorata ai supplementari, la Juve di Luciano Spalletti dovrà concentrare le energie esclusivamente sul campionato in vista della sfida contro la Roma. I bianconeri arrivano dai 120 minuti della Champions League e sicuramente dovranno dosare bene le energie.

Per i giallorossi, invece, arrivano buone notizie. Dopo il rientro di Paulo Dybala, pronto a stringere i denti per affrontare la sua ex squadra, arriva anche la conferma del ritorno di Stephan El Shaarawy. Un recupero atteso, che amplia le soluzioni offensive a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista di un match che può indirizzare la corsa al quarto posto.