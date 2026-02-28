Roma-Juve, Gasperini sorride: altro rientro dopo Dybala

Dopo una rimonta clamorosa sfiorata ai supplementari, la Juve di Luciano Spalletti dovrà concentrare le energie esclusivamente sul campionato in vista della sfida contro la Roma. I bianconeri arrivano dai 120 minuti della Champions League e sicuramente dovranno dosare bene le energie.
Per i giallorossi, invece, arrivano buone notizie. Dopo il rientro di Paulo Dybala, pronto a stringere i denti per affrontare la sua ex squadra, arriva anche la conferma del ritorno di Stephan El Shaarawy. Un recupero atteso, che amplia le soluzioni offensive a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista di un match che può indirizzare la corsa al quarto posto.