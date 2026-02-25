Roma-Juve, Dybala e Soulè ancora a parte. Le condizioni

In vista del big match di domenica sera contro la Juve, i giallorossi di Gasperini sperano di recuperare alcuni elementi

La Juve affronta un big match dopo l’altro. Dopo la gara di stasera contro il Galatasaray, ci sarà un altro appuntamento da non fallire: lo scontro diretto contro la Roma. Tuttavia, i giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, dovranno fare i conti con alcune defezioni.

Verso l’impegno con la Juventus si sono allenati diversi giocatori a parte, tra cui gli ex bianconeri Matias Soulé e Paulo Dybala. Non solo loro, c’è anche Hermoso in condizioni precarie (ha avvertito dolore nel riscaldamento prima della gara) Oltre e i lungodegenti Dovbyk e Ferguson. El Shaarawy, invece, dovrebbe rientrare in tempo.