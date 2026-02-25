Roma-Juve, Dybala e Soulè ancora a parte. Le condizioni

La Juve affronta un big match dopo l’altro. Dopo la gara di stasera contro il Galatasaray, ci sarà un altro appuntamento da non fallire: lo scontro diretto contro la Roma. Tuttavia, i giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, dovranno fare i conti con alcune defezioni.
Verso l’impegno con la Juventus si sono allenati diversi giocatori a parte, tra cui gli ex bianconeri Matias Soulé e Paulo Dybala. Non solo loro, c’è anche Hermoso in condizioni precarie (ha avvertito dolore nel riscaldamento prima della gara) Oltre e i lungodegenti Dovbyk e Ferguson. El Shaarawy, invece, dovrebbe rientrare in tempo.