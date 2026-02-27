Roma-Juve, la designazione arbitrale del match

Nella giornata di ieri è stata comunicata la designazione arbitrale che dirigerà il match tra i giallorossi e i bianconeri

Archiviata la recente delusione europea legata all’eliminazione in Champions League per mano del Galatasaray, la Juventus dovrà ora pensare al prossimo appuntamento di campionato, che la vedrà affrontare la Roma il prossimo 1 marzo alle ore 20:45.

A tal proposito, nella giornata di ieri è stata comunicata la designazione arbitrale per la gara tra i giallorossi e i bianconeri. Nello specifico, a dirigere il match sarà l’arbitro Sozza. Di seguito il resto della squadra arbitrale:

Assistenti: Costanzo – Lo Cicero;

Quarto ufficiale: Sacchi;

VAR: Di Bello;

AVAR: Di Paolo.