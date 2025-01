Rocchi sull'intervento di Mckennie in Monza-Juve: "Al limite..."

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'episodio di Monza-Juventus.

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del caso McKennie nella partita tra i bianconeri ed il Monza. Ecco le sue parole a DAZN: “Intervento borderline. Il movimento del giocatore llci lascia dei dubbi, però non c’è un’immagine chiarissima: allora è giusto che il Var supporti la decisione del campo. Se avesse dato rigore, nessuno lo avrebbe tolto. Il Var per intervenire deve avere una certezza al 100%, qui non c’è”.

Sugli altri episodi dubbi

“Può intervenire sempre. Non c’è una regola che ti dice quando intervenire. E’ un’interpretazione che usiamo, quello di Parma non può essere rigore, tocco leggero e piega le gambe, è più vicino alla simulazione e l’intervento è corretto. Inter-Napoli live avrei detto rigore anche io, rivisto è discutibile ma le cose discutibili non sono materia da VAR. Chiaro ed evidente errore è per togliere gli errori macroscopici. Anche io avrei dato il rigore live, l’arbitro è posizionato bene ma non significa niente per il VAR. Per noi non è una decisione su cui deve intervenire”.