Ritorno di fiamma allo Stadium: la Juve riapre la campagna abbonamenti

La Vecchia Signora non si ferma più. Con il Cagliari è arrivato il sesto risultato utile consecutivo che lancia i bianconeri all'inseguimento dell'Inter capolista. Un ritorno di fiamma anche per i tifosi che dopo l'accordo per il ritorno della Curva hanno ricambiato con 4 sold out consecutivi. Numeri importanti per la Juve che nelle stagioni passate aveva perso un po'l'entusiasmo dei propri affezionati. Mentre ora, la Juve pensa a riaprire la campagna abbonamenti.