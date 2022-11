Juve, tutti i risultati delle under bianconere nel weekend

Mentre la prima squadra è ferma per il Mondiale, sono scese in campo le sezioni giovanili: ecco come sono andati i bianconeri nel weekend

redazionejuvenews

Se le attività della prima squadra sono ferme a causa del Mondiale, le under bianconere non si fermano. Ecco come è andata nell'ultimo weekend, nel report pubblicato dal sito ufficiale della Juventus:

"UNDER 19 FEMMINILE

Successo di misura importantissimo per la Primavera allenata da Coach Piccini che si impone 1-2 sul campo dell'Inter. Una vittoria che ha un valore enorme, anche e soprattutto perchè è arrivata in rimonta. Il primo tempo, infatti, si è chiuso 1-0 per le nerazzurre con la rete di Razza, ma nella ripresa Requirez prima e Dauria poi ribaltano il risultato e regalano tre punti d'oro alle bianconere che salgono, così, a quota 19 punti dopo otto giornate disputate.

UNDER 17 FEMMINILE

Vittoria ampia nel campionato regionale per la squadra di Mister Scrofani che a Garino supera le pari età del Cit Turin. A segno Boveri, Casella, Corda, Ferraresi, Gallina, Iannaccone, Mariotti, Perfetti, Robino e Xhumaqi.

UNDER 17 MASCHILE

Vittoria di prestigio per i ragazzi allenati da Mister Panzanaro. A Vinovo il Derby della Mole Under 17 è bianconero. Vittoria per 2-1 della Juventus con i gol di Finocchiaro e di Meringolo, quest'ultimo subentrato dalla panchina. Tre punti che valgono tanto anche per come sono arrivati: il Torino era riuscito a sbloccare l'incontro con Perciun, ma si è visto rimontare a fine primo tempo e superare in pieno recupero nella ripresa. Una vittoria che proietta i bianconeri al secondo posto in classifica, a 23 punti, a una sola lunghezza dal Genoa capolista.

UNDER 16 MASCHILE

Pari e patta tra la nostra Under 16 e quella del Parma: 0-0 e bianconeri che tornano dalla trasferta in Emilia-Romagna con un punto che muove la classifica e li porta a quota 12. Un buon risultato, tenendo anche in considerazione il fatto che sono riusciti a fermare la capolista Parma (al primo posto in classifica prima di questa giornata, a pari punti con Genoa e Torino).

UNDER 15 MASCHILE

Esce senza punti dal "Quirino Zanichelli" di Parma l'Under 15 di Mister Benesperi. Gli emiliani vincono 2-1 grazie alla doppietta di Muto che segna in sequenza nel giro di un minuto e lancia la sua squadra verso il successo finale. Accorcia le distanze al 20' Gecaj, ma non basta. I bianconeri rimangono a quota 14 punti dopo otto giornate di campionato".