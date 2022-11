Mondiale 2022, oggi in campo i nazionali di Serbia e Brasile

Dopo una giornata senza bianconeri in campo, oggi in Qatar saranno impegnati Vlahovic, Kostic, Alex Sandro e Bremer. Out Danilo infortunato

Dopo una giornata senza bianconeri, oggi ci saranno giocatori della Juventusin campo in Qatar. Ecco l quadro dal sito ufficiale del club: "Ha preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022.

Sono undici i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali per la competizione, di seguito la lista completa dei bianconeri coinvolti ai nastri di partenza:

Weston McKennie (USA)

Angel Di Maria e Leandro Paredes (Argentina)

Wojciech Szczęsny e Arek Milik (Polonia)

Adrien Rabiot (Francia)

Dušan Vlahović e Filip Kostić (Serbia)

Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile)

QATAR 2022 | OGGI IN CAMPO

Dopo una giornata senza bianconero, dove non sono mancate le sorprese, oggi, lunedì 28 novembre, scendono in campo Brasilee Serbia. Sarà quest'ultima a inaugurare la giornata, contro il Camerun, poi toccherà al Brasile vedersela con la Svizzera, che nella prima giornata ha avuto la meglio sugli africani. Coinvolti quindi in cinque: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Kostić e Vlahović. Non tutti, causa infortuni, scenderanno in campo.

La giornata:

Camerun - Serbia

Corea del Sud - Ghana

Brasile - Svizzera

Portogallo - Uruguay

IL CAMMINO BIANCONERO FIN QUI NELLA FASE A GIRONI

Weston McKennie (USA): 1-1 vs Galles | 0-0 vs Inghilterra

Angel Di Maria e Leandro Paredes(Argentina): sconfitta 1-2 all'esordio con l'Arabia Saudita | Vittoria 2-0 contro il Messico

Wojciech Szczęsny e Arek Milik(Polonia): 0-0 all'esordio contro il Messico | Vittoria per 2-0 con rigore parato da Tek contro l'Arabia Saudita

Adrien Rabiot(Francia): vittoria 4-1 all'esordio sull'Australia. Gol e assist per lui. | Vittoria contro 2-1 con la Danimarca e qualificazione matematica

Dušan Vlahović e Filip Kostić(Serbia):sconfitta 0-2 all'esordio contro il Brasile.

Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile): vittoria 2-0 all'esordio contro la Serbia".