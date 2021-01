Riscatto McKennie: la Juve ha preso la propria decisione

TORINO- Dopo il successo in Supercoppa Italiana di mercoledì sul Napoli, la Juventus dimostra ancora una volta di essersi ormai messa alle spalle il brutto ko di San Siro contro l’Inter. Nel match delle 12.30 di questa diciannovesima giornata di andata di Serie A, la squadra bianconera ha regolato il Bologna con un secco 2-0, per effetto dei gol messi a segno da Arthur e Weston McKennie. Tre punti importanti per riavvicinarsi alla vetta occupata al momento dal Milan e distante ora sette punti. Sia il brasiliano che lo statunitense hanno offerto una prestazione sopra le righe, mettendo a segno rispettivamente il primo e il terzo centro in questo campionato (quarto in totale per il numero 14). E, per l’ex Schalke04, ora, arrivano anche importanti novità sul fronte mercato.

Il ragazzo, nel corso dell’ultima finestra dei trasferimenti estiva, è sbarcato a Torino con la formula del prestito oneroso a 4,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni più altri sette eventuali milioni di bonus legati a risultati di squadra e personali. Una cifra, quella del riscatto, che, per le prestazioni offerte fino a questo punto della stagione dal texano, appare veramente irrisoria e che i campioni d’Italia sono pronti a versare per assicurarsi in modo definitivo il cartellino del ragazzo. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, che parla di una Juve sempre più convinta dal suo giovane centrocampista, che in pochi mesi è diventato uno degli insostituibili di Andrea Pirlo nonostante la giovane età. Lo Schalke04, tra l’altro, naviga nelle zone basse del campionato tedesco e in questi mesi ha dovuto fronteggiare diversi problemi finanziari. Il riscatto di McKennie, quindi, sarebbe ben accetto anche dalla compagine teutonica. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<