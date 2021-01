Calciomercato Juventus, assist di CR7: ha consigliato un grande colpo

TORINO – Sin dall’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, le ambizioni europee dei bianconeri, anche in chiave calciomercato, sono nettamente cambiate. Negli ultimi anni, tanti top player ed ex compagni del portoghese sono stati accostati alla Juve, ma il colpo sponsorizzato da CR7 non si è mai realmente verificato. L’arrivo di Matthijs de Ligt era stato propiziato anche dall’attività di reclutamento di Ronaldo, che l’aveva incrociato in nazionale. Ma le ultime indiscrezioni, in arrivo dalla Spagna, stavolta parlano di un possibile affare suggerito proprio dal fenomeno col numero 7.

CR7 consiglia un top player alla Juve

Secondo quanto riferito dal portale specializzato in calciomercato, Don Balon, dopo l’imbeccata di CR7, la Juve avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez. Il colombiano sta attraversando un momento difficile della sua carriera, che sta cercando di rilanciare all’Everton grazie alla cura Ancelotti. Le prestazioni di James con i Toffees sono state altalenanti, con il club inglese che si sta già interrogando sul suo futuro. Nel caso in cui l’Everton dovesse decidere di cederlo, il prezzo del cartellino non sarebbe certamente elevato. La crisi economica dovuta all’emergenza Covid sta avendo effetti devastanti anche sul calciomercato. Inoltre, il club di Ancelotti ha acquisito James a titolo gratuito, dunque registrerebbe un plusvalenza indipendentemente dalla cifra incassata dal suo addio.

Affare possibile?

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro per il giocatore. Al momento l’ingaggio di James si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti, cifra ampiamente alla portata della Juve, considerando anche il talento e il potenziale del colombiano. Il suo procuratore inoltre è il potente Jorge Mendes, agente anche di CR7 con cui la Juventus vanta ottimi rapporti. La cura Ronaldo potrebbe essere davvero quella giusta? L’auspicio è che James Rodriguez possa tornare a essere il giocatore capace di illuminare il Mondiale 2014. Che possa farlo in bianconero? Per questo bisognerà aspettare eventuali conferme sull’affare, che i bianconeri potrebbero davvero tenere in considerazione nel corso dei prossimi mesi. Tornando invece al presente, l’obiettivo della Juve per questo calciomercato di gennaio è chiarissimo: un centravanti. Ecco perché Fabio Paratici starebbe valutando tante possibili alternative per il colpo in attacco. Noi ne abbiamo individuate ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<