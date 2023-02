Juve, la squadra è tornata ad allenarsi verso la Salernitana

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Allegri, oggi la squadra bianconera ha ripreso ad allenarsi in vista del match dell'Arechi

redazionejuvenews

La Juventusoggi ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro la Salernitana. Ieri infatti la squadra aveva beneficiato di un giorno di riposo concesso da mister Allegri. Giorno di riposo che non c'era stato invece per gli infortunati, che stanno continuando senza sosta a lavorare per recuperare. Tra questi c'è anche Paul Pogba, che sta provando a rendersi disponibile per il match dell'Arechi. In ogni caso però non si forzerà il rientro per non correre altri rischi.

Il report dell'allenamento dal sito ufficiale: "Inconsueto weekend di “soli” allenamenti per la Juve, che dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia e un giorno di riposo a seguire concesso dal Mister, oggi si è ritrovata in mattinata al Training Center e così farà anche domani, in vista della trasferta di Salerno, verso cui si partirà lunedì (martedì appuntamento all’”Arechi”). Lavoro mattutino, dunque, che si è focalizzato su esercitazioni per la gestione e il possesso della palla, per concludere, come di consueto, con la partitina finale. Domani, come si diceva, appuntamento nuovamente al mattino". (juventus.com)

Il weekend di lavoro servirà per ricaricare le pile. Dopo la brutta figura con il Monza, in settimana è arrivata la convincente vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, che è valsa la semifinale. Ora la squadra di Allegri cercherà di tornare alla vittoria anche in campionato.