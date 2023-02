Allegri si gode Locatelli: “Un esempio per tutti, ha il DNA della Juve dentro”

Al termine del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio Massimiliano Allegri su di lui ha detto: " Locatelli sta diventando un esempio importante a livello di cuore e testa, senza togliere nulla agli altri. Nonostante l’età ha il DNA della Juve dentro. Non si tira mai indietro ". In un momento difficile come questo, trovare un lottatore è fondamentale. La mentalità è l'unica cosa che può tirare fuori la Juve dalla parte bassa di classifica.

Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata da 7 pieno in pagella: "In questo momento tra lui e Paredes non c’è gara. Loca dà solidità e ordine in mezzo e ogni tanto cerca anche la giocata scenica, come il lancio di sinistro e il piattone dal limite".