Il tema del rinnovo di Vlahovic rimane centrale in casa Juventus. Alla Continassa, il giocatore continua il suo lavoro per recuperare dalla lesione di basso grado al polpaccio. Un infortunio che ha complicato la trattativa per il suo rinnovo, con la Juventus che si trova ad un bivio: insistere per convincere il giocatore o risparmiare l'ingaggio per un giocatore diverso. Anche per Vlahovic il discorso è simile. Sul giocatore ci sono diversi club interessati a ingaggiarlo a parametro zero. Tra tutti, il Milan di Massimiliano Allegri e il Bayern Monaco, sempre più campione di Germania e semi-finalista di Champions. Il rientro in campo del serbo sarà fondamentale per capire la sua tenuta fisica, e se il giocatore dimostrerà attaccamento alla maglia.

Situazione rinnovo, il calciatore ha aperto ma...

Non solo Juve: Milan e Bayern Monaco sono interessate

Come riportato dall'esperto di calciomercato,, lasta lavorando per costruire una rosa competitiva da affidare a. L'idea della dirigenza bianconera è quella di impostare le basi per un ciclo vincente con l'allenatore toscano al comando. Non a caso sono arrivati i primi rinnovi., per garantire fantasia in mezzo al campo, e, per mantenere la leadership nello spogliatoio. Successivamente sono stati ufficializzati anche quelli di, capitano, e, perno e jolly della rosa, oltre che distesso.Il filo che legaalladiventa sempre più sottile con il passare del tempo. Il contratto del numero 9 scade il, dopodiché il giocatore sarà libero di firmare per qualunque squadra. Entrambe le parti hanno espresso la, con il serbo che ha anche aperto alla possibilità di rinnovare il suo contratto, seppur con uno stipendio inferiore. Il problema rimane proprio la questione stipendio, con gli agenti del giocatore che spingono per una riduzione (su cui non si controbatte) non troppo drastica.Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del giocatore.Il contratto in scadenza a giungo può diventare un'occasione importante per alcune squadre. Ilè alla disperata ricerca di un attaccante, dopo i continui problemi avuti in questa stagione. Il, al contrario, sta cercando unper avere soluzioni diverse a partita in corso, ma anche per far riposare il giocatore inglese.Il classe 2000. Sotto la sua guida,ha dimostrato di poter raggiungere alti livelli, testimoniati da numeri e prestazioni. Un ritorno alla sua corte sicuramente non dispiacerebbe al serbo.La squadra di, come detto, non cerca un titolare ma bensì un giocatore che possa rendersi pericoloso dentro l'area di rigore., in termini di gol, se sta bene rimane pur sempre un giocatore da 15-20 reti stagionali. Ovviamente è impensabile che possa soffiare il posto all'"uragano", ma troverebbe sicuramente un minutaggio rassicurante.