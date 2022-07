Rignanese: “Allegri ha usato il 4-3-3, Di Maria deve ambientarsi”

Pierpaolo Rignanese , allenatore del Pinerolo , squadra che la Juventus ha battuto per 9-0 nella prima amichevole stagionale, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando del test. Ecco le sue parole: " Allegri ha giocato con il 4-3-3, poi Allegri è un allenatore che dà tanto anche a livello individuale. Interpretavano il modulo in maniera precisa, cercando di sfruttare le qualità dei singoli, una squadra improntata a questo, al di là di come occupavano il campo. C’è l’idea di sfruttare le qualità dei singoli. Una squadra compatta, forte. Poi vabbè, noi non siamo ancora in attività, quindi con il passare del tempo è diventato difficile tenere botta".

Sulla giornata alla Continassa: "Per noi un regalo, una cosa da ricordare, giornate che per chi fa calcio sono il top. Viviamo per questo, ringraziamo la Juve e la nostra società che ci ha permesso questo. Un centro sportivo che sembra di stare in un altro mondo, per noi un’esperienza unica. Da parte dei giocatori della Juve grande serietà e rispetto per noi, trattamento ottimo e questo ci ha fatto un enorme piacere. A fine primo tempo, Allegri ha fatto i complimenti ai ragazzi e non è una cosa da tutti i giorni, ci riempie di orgoglio".