Juve, il ricordo della sfida con l’Udinese del 19/01/2013

In vista della partita di domani, la Juventus ha ricordato la sfida del 19/01/2013. Il focus dal sito ufficiale: "Tra i precedenti di Juventus-Udinese , quello del 19 gennaio 2013 presenta il divario più corposo tra le due squadre. E si fa ricordare soprattutto per la bellezza dei gol mesi a segno.

É la distanza dalla quale Paul Pogba scaglia un tiro che va ad infilarsi sotto la traversa . Una rete fantastica, tra le più belle viste all'Allianz Stadium. E che a 4 minuti dal termine serve per andare al riposo in vantaggio.

Nella serate come questa, dove tutto sembra riuscire, non può mancare l'apporto di uno come Mirko Vucinic. L'attaccante montenegrino realizza il 3-0 e ispira con un assist in profondità anche la rete successiva.