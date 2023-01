Juve, quanto entusiasmo! Contro l’Udinese Stadium tutto esaurito

Dopo la vittoria di Cremona, domani la squadra bianconera tornerà in campo per la prima dell'anno in casa con i friulani: stadio sold out

redazionejuvenews

Dopo la vittoria di mercoledì, domani si torna in campo e lo Stadium sarà gremito. Questo il messaggio della Juventussul proprio sito: "Il 2023 dell'Allianz Stadium comincia con un tutto esaurito!

Dopo il successo in trasferta sulla Cremonese, la Juve cercherà la prima vittoria in casa del nuovo anno davanti a uno stadio sold out per l'occasione. Un bellissimo modo per ritrovarsi dopo la pausa per la Coppa del Mondo.

Per Juventus-Udinese, quindi, ci sarà tutto l'affetto dei tifosi bianconeri a spingere la squadra a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in Serie A, in uno stadio come sempre pronto a far vivere un'emozione indimenticabile dal momento dell'ingresso fino al triplice fischio.

Ci aspetta una seconda parte di stagione con tanti obiettivi da inseguire e farlo insieme sarà senz'altro più bello. Cominciamo proprio dal match contro l'Udinese. A casa. Con voi.

OCCHIO ALL'OCCASIONE

Volevate assolutamente esserci e non siete riusciti ad assicurarvi il biglietto? C'è ancora una possibilità! Tenete d'occhio la pagina delle vendite perché potrebbero tornare disponibili alcuni posti rimessi in vendita dagli abbonati impossibilitati a partecipare all'evento.

UN GENNAIO DA VIVERE INSIEME

Juventus - Udinese è solo la prima sfida di questo gennaio. L'Allianz Stadium riaprirà le sue porte per i match contro Monza in Coppa Italia, Atalanta e poi ancora Monza: altre gare da vivere insieme. Se non l'avete ancora fatto, sul nostro ticket shop ufficiale potete assicurarvi il biglietto per queste sfide".