Juventus Next Gen: focus sul Vicenza

I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna per 1-3 contro il Sangiuliano City. In campionato occupa la quinta posizione in classifica con 47 punti ottenuti in 29 gare disputate (14V, 5N, 10P). La squadra di Mister Modesto vanta il migliore attacco del torneo con 53 reti segnate e il secondo migliore in assoluto tra i tre gironi della Serie C (soltanto il Catanzaro, capolista del girone C, ha fatto meglio segnandone 78). Sono 36, invece, i gol incassati. In Coppa Italia Serie C il percorso del Vicenza è stato pressoché lo stesso della Next Gen per quanto riguarda i risultati ottenuti, con un cammino netto fino alla semifinale di andata: 2-1 in casa contro la Virtus Verona al primo turno, 4-2 sempre tra le mura amiche contro l'Arzignano Valchiampo al secondo turno, successo ai calci di rigore negli ottavi di finale sul campo del Rimini, vittoria per 0-2 in trasferta contro la Viterbese ai quarti di finale, sconfitta per 1-0 in Liguria contro la Virtus Entella nella gara di andata della semifinale e poker al "Romeo Menti" al ritorno al termine dei tempi supplementari. Il Lane, nel complesso, non stanno attraversando un ottimo momento di forma, eccezion fatta per le due vittorie consecutive (11 e 19 febbraio) ottenute contro Renate e Mantova. Focalizzandoci sui risultati dei vicentini da inizio 2023 a oggi in campionato sono arrivate soltanto tre vittorie. Un altro dato che non sorride ai biancorossi è quello legato alle reti incassate: nell'anno solare 2023, in 11 partite tra campionato e coppa nazionale di categoria, la porta è rimasta inviolata soltanto contro l'AlbinoLeffe ed era il 22 gennaio scorso. In casa dei bianconeri il Vicenza ha perso 2-1 in campionato, vincendo 2-0 tra le mura amiche nel girone di andata. La sconfitta in campionato è arrivata al "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria il 29 gennaio.