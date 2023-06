Milinkovic-Savic, la Juve ha un piano per portarlo a Torino: le novità

Per questo la Vecchia Signora è pronta a inserire nella trattativa una contropartita, con Rovella che piace molto a Maurizio Sarri. Allegri avrebbe voluto testare in ritiro il centrocampista di ritorno dal prestito al Monza, ma se fosse necessario sacrificarlo per arrivare a Milinkovic l'impressione è che il tecnico italiano se ne farà una ragione. L'operazione è però tutt'altro che in fase avanzata: i bianconeri hanno soltanto fatto un primo sondaggio. L'alternativa resta Frattesi, ma il centrocampista del Sassuolo è anche nel mirino di Inter, Roma e ora anche Milan. Acquistarlo non sarà semplice e per questo la Juve continua a puntare forte su Milinkovic.