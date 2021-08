Riapertura stadi: la Juventus inaugura il nuovo ticket shop

In occasione della riapertura degli stadi per la prossima stagione calcistica al 50% della capienza, la Juventus ha deciso di inaugurare il nuovo ticket shop per prendere i biglietti per le partite dell'anno prossimo. Di seguito riportiamo il comunicato apparso sul sito web bianconero: "Non vedevamo l’ora di essere di nuovo insieme. Non vediamo l’ora di essere di nuovo insieme! Non c’è modo migliore di festeggiare il decennale dell’Allianz Stadium che farlo ritrovando i nostri tifosi, che, secondo le norme vigenti e con il Piemonte in zona bianca, potranno tornare a tifare Juve in presenza, nella misura del 50% della capienza. Lo scorso anno, con la nascita del nuovo sito e della nuova App, abbiamo annunciato anche grandi novità relative al servizio di biglietteria, l'unico in cui, da oggi in poi, potrete trovare i vostri biglietti. Ora, finalmente, è tempo di scoprirle per davvero.