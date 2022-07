Calciomercato Juventus, Zaniolo c’è! Colpo di scena Koulibaly: “Ha deciso”

Nicolò Zaniolo , Matthijs de Ligt , Kalidou Koulibaly : il c alciomercato della Juventus in questo momento sta ruotando attorno soprattutto a questi tre grandi nomi. Ovviamente non sono gli unici ad essere finiti nel calderone di mercato della Juve, ma di certo sono i più scottanti.

I bianconeri fanno sul serio, la trattativa con la Roma per il trequartista sta entrando sempre più nel vivo. E' un affare grosso, dunque ci vuole tempo e pazienza, soprattutto per convincere il club giallorosso. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul proprio sito ufficiale: "Nicolò Zaniolo è un chiodo fisso per la Juve", scrive il giornalista. Che poi sottolinea che la Roma non vuole scendere al di sotto dei 50 milioni. Confermati anche i contatti tra la dirigenza bianconera e l'agente di Zaniolo, così come è confermato che il giocatore spinge per trasferirsi a Torino. Pedullà poi continua: "La Juve dovrebbe mettere sul piatto una cinquantina di milioni, prestito molto oneroso (10-12 milioni) con obbligo di riscatto". Le prossime saranno ore bollenti sul fronte Zaniolo. Come detto però, la Juventus avrebbe accelerato anche per Kalidou Koulibaly, per il quale sono arrivati aggiornamenti pesantissimi, alcuni anche decisamente clamorosi <<<