Review: la seconda rete di Alex Sandro contro il Parma

Il secondo gol di Alex Sandro

TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato la review della rete di Alex Sandro contro il Parma: "In rimonta la Juventus supera il Parma per 3 a 1 : protagonista della serata Alex Sandro che con una doppietta segna prima il gol del pareggio e a inizio ripresa quello del vantaggio sugli ospiti. Se la rete dell’1 a 1 e del definitivo 3 a 1 segnata da de Ligt nascono da calcio d’angolo, quella del vantaggio è il coronamento di una bell’azione nella trequarti emiliana. Andiamo a rivederla.

La Juventus ha preso campo e manovra a ridosso dei 16 metri avversari obbligando il Parma a schiacciarsi nella propria trequarti. Ad inizio azione Alex Sandro ha già conquistato il centro dell’area per attaccare la porta. Costretto a indietreggiare per lo sviluppo della manovra riprende posizione, dopo avere scambiato palla con Arthur, sulla sinistra. Il centrocampista brasiliano, in fase di impostazione, vede Dybala che si libera tra le linee chiedendo palla. Sulla verticalizzazione di Arthur all’azione viene impressa un’immediata accelerazione. Dybala scambia di prima nelle stretto con Ronaldo, Cuadrado sulla destra chiede palla e Alex Sandro attacca nuovamente l’area dal lato opposto. Sul cross del colombiano l’argentino non riesce ad arrivare alla conclusione di testa, ma è proprio il difensore brasiliano a raccogliere dopo il rimbalzo la palla e da posizione ravvicinata battere l’incolpevole portiere del Parma".