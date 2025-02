Retroscena Araujo, Deco: “Rinnovo? Voleva far parte di una squadra vincente”

La Juve l'ha seguito a lungo ma alla fine Araujo ha rinnovato con il Barcellona: le parole del ds blaugrana Deco

Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal la Juve è stata costretta a muoversi con forza sul mercato di gennaio, andando alla ricerca di nuovi difensori centrali. Tra i nomi seguiti dai bianconeri c’è stato anche quello di Araujo, centrale uruguagio del Barcellona che alla fine ha deciso di rinnovare con il club blaugrana.

Juve, le parole di Deco su Araujo

Intervistato da Sport il ds del Barcellona Deco ha spiegato: “Come l’ho convinto? Non l’ho convinto. A volte un calciatore attraversa momenti nella sua carriera in cui ha dei dubbi, se sta in un progetto che gli permette di vincere. Ronald voleva capire se poteva vincere, se poteva lottare per obiettivi importanti. Non solo lui. Mi metto nei panni del calciatore e non mi vedo a giocare nel Barça senza vincere titoli. Voleva far parte di una squadra vincente. Gli ho detto che si stava sbagliando a partire a gennaio perché questa squadra, da qui alla fine della stagione, dimostrerà che può lottare per obiettivi importanti. Noi non abbiamo mai voluto venderlo e la decisione alla fine è stata del giocatore. Vogliamo giocatori che vogliano trionfare nel Barça“. Nel frattempo arriva un terremoto in casa Juve: Giuntoli cambia tutto, è pronto a cacciarlo <<<