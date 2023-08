Le reazioni social dopo gli episodi di Juve-Bologna: “Nessuno ha visto…”

L'arbitro Marco Di Bello nella bufera. Come riferito da Sky Sport, insieme a lui anche Fourneau (al Var) è stato fermato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Dal gol annullato a Dusan Vlahovic - per il fuorigioco di Adrien Rabiot che si trova davanti al portiere dei rossoblù al momento della conclusione- alle proteste da parte del Bologna per il contatto tra Iling-Junior e Ndoye, fino al rigore non concesso ai bianconeri all'8'.