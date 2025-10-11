Real Madrid-Juventus, Mbappé ieri fuori per infortunio

L'attaccante francese, ieri è stato costretto ad uscire dal campo per un problema fisico. Si attendono aggiornamenti per conoscere l'entità dell'infortunio.

Ieri sera durante la gara Francia-Azerbaigian, l’attaccente francese è stato costretto ad uscire dal campo causa infortunio. L’attaccante francese, come al solito grande protagonista della serata, si è reso subito protagonista della sfida, siglando il gol del vantaggio per la propria Nazionale. Quando ormai il match sembrava giunto al termine, è arrivata una brutta notizia per la Francia. L’attaccante francese ha accusato un problema fisico, più precisamente alla caviglia destra, stesso infortunio che lo ha già colpito in passato. Mbappé ha già lasciato il ritiro della Francia, per far ritorno in Spagna. In casa Real Madrid, saranno giorni di attesa per conoscera la vera entità dell’infortunio. Se l’infortunio sarà lieve, con molta probabilità Mbappé sarà gia disponibile per la gara Real Madrid-Getafe, in programma il 19 ottobre. In caso contrario, Xabi Alonso rischia di perdere il suo gioiello, non solo per la sfida in Liga ma, anche in vista del match di Champions League, contro la Juventus in programma mercoledi 22 ottobre.