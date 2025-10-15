Real Madrid-Juve, Mbappè salta il match? Le condizioni della caviglia

Kylian Mbappè, centravanti francese del Real Madrid, è alle prese con un problema alla caviglia. Salterà il match contro la Juve?

Il prossimo avversario della Juve in Champions League sarà il Real Madrid. Alcuni giocatori dei blancos che sono stati in nazionale sono stati alle prese con acciacchi fisici. Ma come rivelato da Marca, in particolare le condizioni di Mastantuono sembrano essere migliorare. L’argentino, dunque, sarà a disposizione di Xabi Alonso almeno per la panchina.

Anche le condizioni di Kylian Mbappè sembravano preoccupare il Real Madrid. Il francese aveva rimediato un problema alla caviglia. Ma anche in questo caso la situazione è in miglioramento. Il numero 10 della Francia è stato visitato dai medici madrileni e in questi giorni ha lavorato a parte. In ogni caso non ha riportato nessuna lesione e presto tornerà in gruppo.