Ravezzani: “I cori del Milan vanno contro i principi del fair play”

Ecco il commento di Fabio Ravezzani dopo i cori anti-juve:"La vicenda Leao ha scatenato come sempre commenti opposti in base al tifo. Semplicemente, intonare e postare apposta un coro sgradevole verso un’altra squadra va contro i principi di fair play e rispetto che pretende l’Uefa e lo sport in generale. Una multa sarà sanzione giusta. Che nel privato i calciatori intonino i peggio cori delle curve è affar loro. Ma che Leao ne renda pubblico uno offensivo verso la Juve sul suo profilo social è segno, nello specifico, di scarsa intelligenza. Esattamente come Dimarco nei confronti del Milan".