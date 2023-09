Empoli-Juventus: le statistiche dopo il match

La squadra bianconera ha vinto la trasferta in Toscana portandosi a sette punti in classifica e chiudendo il primo ciclo di partite

La Juventus ha chiuso ieri sera la prima parte del campionato, con le tre partite prima della sosta che hanno portato in dote ai bianconeri 7 punti, frutto di un pareggio e due vittorie. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta per o-2 nella partita di ieri sera contro l'Empoli, grazie ai gol di Danilo e a quello di Federico Chiesa nella ripresa. Rigore sbagliato per Dusan Vlahovic, che però continua a migliorare le sue prestazioni e la sua condizione.

Molti gli spunti al temine della gara di ieri sera, con i bianconeri che vanno al riposo per la sosta per le nazionali al secondo posto in classifica, con la convinzione di poter ancora migliorare e di poter ancora aumentare di condizione.

"La Juventus ha chiuso un incontro di Serie A senza subire tiri nello specchio per la prima volta dal 29 ottobre 2022, contro il Lecce. Invece l’Empoli ha perso le prime tre gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia nella competizione - la prima è stata nel 2005/06.

PORTA INVIOLATA

Nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata in più gare esterne della Juventus nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto, come la Lazio). L’Empoli non ha trovato la rete in almeno quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2016 (otto in quell’occasione).

MISTER 952

Massimiliano Allegri (952) ha raggiunto e superato la soglia dei 950 punti come allenatore in Serie A.

FEDE, AREK & DANI

Prima di Federico Chiesa, l'ultimo giocatore della Juventus ad essere coinvolto in gol in cinque presenze esterne consecutive in Serie A era stato Cristiano Ronaldo, nel dicembre 2020. Federico ha preso parte a sei gol nelle ultime otto presenze in Serie A (quattro reti e due assist).

Arkadiusz Milik è stato coinvolto in 50 gol in Serie A (45 reti e 5 assist in 123 presenze).

Danilo è tra i quattro difensori che hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (insieme a Theo Hernandez, Giovanni Di Lorenzo e Cristiano Biraghi).

CURIOSITA' EMPOLESI

L’Empoli è la prima squadra ad aver schierato tre portieri titolari differenti nelle prime tre giornate di una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Elia Caprile, Samuele Perisan ed Etrit Berisha.

150ª presenza in Serie A per Etrit Berisha, a 471 giorni di distanza dalla precedente (con il Torino contro la Roma, il 20 maggio 2022)."

