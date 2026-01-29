Ravanelli a La Gazzetta: “La Juventus del ’96? Avremmo battuto anche…”

“Da una telefonata, a mio zio: il nostro numero di casa non c’era nell’enorme elenco di una volta. Giocavo a Perugia, meglio sfuggire alle offese dei tifosi della Ternana”.

“Boniperti in persona. Ricordo ogni passaggio: mio zio chiama papà Carlo, incredulo. Andammo in sede, firmai per tre stagioni, ma mi feci male alla spalla con la Reggiana: feci una visita accurata, potevo recuperare senza complicazioni, tornai in sede e mi fecero firmare un contratto di cinque stagioni. Due in più…”.

Già, Boniperti e quel vestito fatto su misura…

“Non so perché, forse per la giovane età e la mia intraprendenza: prima di un Inter-Juventus, Boniperti venne negli spogliatoi per darci la carica e, io, gli feci i complimenti per l’abito che indossava. Mi aveva colpito il tono di marrone… due giorni dopo, era martedì mattina, fui convocato in sede e non capii il motivo: trovai stoffa e sarto e, poco dopo, avevo lo stesso abito, dello stesso colore”.

Via dalla Juve, si apre una finestra del tutto sconosciuta: la Premier League.

“Una premessa: non sarei mai dovuto andare via, non me lo perdono ancora”.

Com’era l’aria di Middlesbrough?