Ravanelli non ha dubbi: “Crisi Juve? Il peggio è alle spalle”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Ravanelli ha parlato del derby in programma contro il Torino: "La Juve ha superato il momento più complesso della stagione. Il secondo tempo con la Lazio ha riacceso un po’ di entusiasmo: finalmente si è vista una squadra con voglia e determinazione, brava nel far girar palla. Il peggio però è alle spalle. Per vincere il derby servono orgoglio e determinazione. A Torino la componente psicologica è particolare; c’è dislivello tra le squadre a differenza della stracittadina della Capitale, dove Lazio e Roma quasi sempre si equivalgono. Per il Toro è la partita dell’anno, per la Juve resta una gara speciale ma non la più importante. Chi sarà l’uomo-derby per la Juve? Dico Vlahovic. Adesso sta bene fisicamente ed è in un buon momento di forma. Punto su di lui".