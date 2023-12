Ravanelli: “Allegri quest’anno sta facendo un miracolo”

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro la Roma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium: quella contro i giallorossi di Jose Mourinho sarà l'ultima partita dell'anno per le due squadre, oltre ad essere la penultima del girone di andata del campionato. I bianconeri cercheranno la vittoria per ridurre il distacco dall'inter, fermata ieri sera contro il Genoa a Marassi dalla formazione di Gilardino.