Rassegna stampa – Vlahovic re, Bremer shock per la Juve

La rassegna stampa di venerdì 4 ottobre - la Juventus si gode la prova di un Vlahovic ritrovato, ma perde a lungo Bremer per infortunio

Oggi è venerdì 4 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti i tifosi bianconeri una buonissima giornata. Andiamo quindi alla scoperta delle principali novità sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Momento agrodolce in casa Juventus che si gode un ritrovato Dusan Vlahovic, protagonista in Champions League nella vittoria contro il Lipsia. Autore di due gol, così come contro il Genoa, il serbo sembra possa finalmente prendersi la Juve. Dall’altra parte, c’è sconforto per Gleison Bremer, il quale dovrà rimanere fermo otto mesi per la rottura del legamento crociato. I bianconeri potrebbe sostituirlo nel calciomercato invernale con Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Corriere dello Sport

Per il quotidiano, la grande rivelazione della partita contro il Lipsia sarebbe invece Nicolò Fagioli che, dopo la titolarità e la buona prova con il Genoa ha replicato in Champions League. Preoccupa Bremer e si allungano i tempo di recuperano di Arkadiusz Milik, con Vlahovic sempre da solo nel ruolo di punta. Intanto, l’Allianz Stadium è già esaurito per la sfida contro il Cagliari.

Tuttosport

L’infortunio di Nico Gonzalez lancerebbe sempre più Francisco Conceicao il quale, insieme a Vlahovic, sembra destinato a formare “i gemelli diversi”, proprio per le differenti caratteristiche fisiche e tecniche. I due dovrebbero partire entrambi dal 1′ minuto contro il Cagliari. Infine, per Michele Di Gregorio ci sarebbe profumo di Nazionale.