Rassegna stampa – Vlahovic trascina la Juve: Max da record

Oggi è lunedì 26 febbraio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juve ha battuto il Frosinone e resta così al secondo posto in classifica. Andiamo alla scoperta delle principali novità sui bianconeri .

Corriere dello Sport

"L'era di Max", questo il titolo del Corriere dello Sport. E ancora: "Vince al 95' e festeggia i 1002 punti in Serie A". A lato: "Una vigilia di spionaggio: 007 a Trigoria" e "Belotti-Ciro chi perde è quasi fuori". In taglio basso: "PsicoNapoli, Osi non basta".