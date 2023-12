Rassegna stampa – Sogno Zirkzee per la Juve. Si accelera per Phillips

La prima pagina della rosea è dedicata alla notizia bomba sulla decisione della Corte d'Appello Europea per la Superlega. Una scelta che legittimerebbe il nuovo torneo, con i promotori tornati alla carica ma tanti no da club e specialmente dalle diverse Federazioni Nazionali. Nel taglio basso si parla di calciomercato e della Juventus : continuerebbe ad essere accesa la trattativa per Kalvin Phillips del Manchester City . Sembrerebbe sempre più lui il rinforzo per il centrocampo della Juventus .

Tuttosport

Nel caso del giornale di Torino, i sorrisi per la Superlega sarebbero quelli di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, e Florentino Perez. Storcerebbe diversamente il naso Aleksander Ceferin, presidente della UEFA e primo tra gli oppositori al nuovo torneo. Argomento del taglio basso è invece il calciomercato. La Juventus sarebbe rimasta stregata da Joshua Zirkzee, protagonista con il suo Bologna in Serie A e Coppa Italia. Sarebbe lui il nome in cima alla lista per il dopo Dusan Vlahovic.