Rassegna stampa – Dal rinnovo di Vlahovic al colpo Koopmeiners: a tutta Juve

" Vlahovic , firmo qui" , questo il titolo de La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Verso l'intesa con la Juve". Questa sera l'Inter affronterà l'Atalanta nel recupero di Serie A: "Vera Inter per il +12". A lato: "Pioli, i conti non tornano".

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: "La stella di Lautaro. Il Toro punta al record di gol di Ciro e Higuain". A lato: "Il vero Dybala, ora Friedkin può tenerlo" e "Sarri attacca e la società non gradisce". In taglio basso: "Calzona non ha dubbi", "Le squadre in altalena" e "Un Bologna alla brasiliana".