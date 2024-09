Rassegna stampa - Da Douglas a Vlahovic: i problemi della Juve di Motta - JuveNews.eu

Dai problemi della Juve a quelli dell'Inter fino alla Coppa Italia: tutte le principali notizie di giornata

Oggi è martedì 24 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i rossoneri: “Milan ora sei mio. La rinascita di Fonseca”. A lato spazio alla Vecchia Signora: “Juve se non tiri non segni. Il problema di motta: per conclusioni in porta è tredicesima in Serie A”. E ancora: “Roma, l’Everton ai Friedkin”, “Toro missione Coppa Italia” e “Sette squadre in tre punti: quanto è bello l’equilibrio“. In basso: “Il calcio fa crac”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Dalle stelle allo stallo”. In alto: “I Friedkin hanno un’altra”. In taglio basso: “Da Vlahovic a Douglas: tutti i rebus di Thiago”, “La marcia di Lukaku. Napoli sogna la vetta”, “La pioggia blocca Atalanta e Como” e “Mattarella premia lo sporta: E ora Milano Cortina”.

Tuttosport

“DiGre, che parata. Bremer, che animale”, questo il titolo di Tuttosport che apre con un’intervista esclusiva a Tacconi. In alto: “C’è una Coppa di sogni Toro”. A lato: “Inter-Inzaghi quante spine dietro Lautaro” e “L’Everton? Solo vantaggi per la Roma”. In taglio basso: “Volandri, dolori Davis. Fuori l’eroe Berrettini” e “Mattarella e il valore aggiunto alle medaglie”.