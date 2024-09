Rassegna stampa - Operazione Vlahovic: la Juve punta sul serbo - JuveNews.eu

Da Vlahovic all'inserimento di Douglas Luiz: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 13 settembre 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Lautaro Martinez: “Rivince la mia Inter”. In taglio alto: “Tajani: L’immagine del Paese esaltata dai nostri campioni”. In basso: “Nel cuore della Juve”. E ancora: “Domani a Empoli tocca al brasiliano. La fidanzata Alisha già in gol con le Women: Cucina, calcio e social: la nostra vita da calciatori”. E poi: “L’Italia di Davis”, “La rossa ci crede” e “Osservati speciali. Fonseca, Theo e Leao. Cardinale vuole risposte”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Dela spacca. Noi vinciamo rispettando le regole”. In alto: “Binaghi: Questo Coni è da rifare”. A lato: “Roma: sorpresa Dovbyk”, “Ibra, il vuoto di potere”, “La Juve cambia faccia” e “Thuram si prende l’Inter”. In basso: “I 50 affari a zero per giugno”, “Vince Mbappe. PSG condannato” e “City a processo. 115 violazioni”.

Tuttosport

“Operazione Vlahovic“, questo il titolo di Tuttosport che apre con il piano della Juve per rivitalizzare il serbo. In alto: “Red Bull, sogni Toro. E Candreva si offre”. A lato: “Inter, che film. Zhang viene cancellato” e “Dybala, metti una serata all’obitorio”. In basso: “Berrettini è calcio. Chance Cobolli”.