Rassegna stampa – Non si cambia! La Juventus verso il 3-5-2

La rassegna stampa sulla Juventus di venerdì 23 febbraio: i bianconeri non dovrebbero cambiare pelle nel prossimo impegno di campionato

Oggi è venerdì 23 febbraio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus si avvicina all'impegno del Frosinone con il dubbio tattico sul modulo. Scopriamo leprincipali novità sui bianconeri.

La Gazzetta dello Sport — Nella rosea, alla Juventus è dedicato il taglio basso, nel quale si osserva come i bianconeri, per uscire dal momento di difficoltà, si affidino alle certezze. In particolare, la difesa del 2° posto dal Milan sarebbe affidata ad Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, due certe del tecnico Massimiliano Allegri in vista dell'impegno contro il Frosinone.

Corriere dello Sport — Per il Corriere, la Juventus è argomento in primo piano e, più specificatamente, lo è il futuro di mister Allegri. Per il tecnico livornese, il presupposto permanenza o meno sulla panchina bianconera dipenderebbe sempre più inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League. In realtà, alle condizioni attuali, l'obiettivo appare più che alla portata e la condizione sarebbe solo necessaria per aprire i dialoghi ma non sufficiente.

Lato campo, dopo alcune prove di cambio modulo effettuate negli ultimi allenamenti, il tecnico appare più propenso alla conferma dell'assetto da 3-5-2. Contro il Frosinone, Daniele Rugani si candida dal 1' minuto, mentre Federico Chiesa e Kenan Yildiz duellerebbero per affiancare Vlahovic.

Tuttosport — Anche per il giornale di Torino, la Juventus è argomento in prima pagina, dove giganteggia la figura di Glaison Bremer. Il centrale difensivo bianconero tornerà al suo posto dal 1' minuto contro il Frosinone. Scontata la squalifica la sua presenza sarà ancora più preziosa considerando l'infortunio accorso a capitan Danilo. Bremer, alla seconda stagione alla Juve, potrebbe anche essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato in uscita: su di lui aleggerebbe il forte interesse del Manchester United che potrebbe presentare per lui un offerta indecente da 70 milioni di euro.

