Rassegna stampa – Dal monte ingaggi a Pogba: Juve, buone e cattive notizie

Dalle ultime analisi sugli ingaggi di Serie A fino alle parole di Pogba: tutte le principali notizie di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 17 ottobre 2024

La Gazzetta dello Sport

“Pogba. Voglio la Juve”, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport. E ancora: “Saggio e forte, mi sento nuovo. Per restare rinuncerei a dei soldi. Motta giudicherà con i suoi occhi”. In alto: “Vince sempre Sinner”. In basso: “I tormenti di Leao”, “L’ora di Lautaro”, “La cura Zangrillo: Gila non si tocca. Attacchi ignobili” e “Occhio Italia, tutte le trappole verso il Mondiale”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “L’Inter sorpassa in milioni. Dopo ben 10 anni cambia la leadership del monte ingaggi“. E ancora: “Nerazzurri a quota 142, Juve 114. Vlahovic costa più del Lecce”. A lato: “Messi vota Lautaro: Dategli il Pallone d’Oro” e “Blitz Giuntoli: c’è il talento francese Kalimuendo del Rennes“. In taglio basso: “Frecciata Leao: In nazionale tutti con me”, “Buongiorno il padrone dell’area”, “Roma, questione di Pelle”, “Guardiola da Baggio. C’è Amorim per il City”, “Tuchel: Io tedesco ma amo l’Inghilterra” e “Sinner subito travolgente, oggi di nuovo Djokovic”.

Tuttosport

Tuttosport apre con un’intervista esclusiva a Tudor: “Vlahovic? 30 gol!”. In alto: “Golden boy: oggi i nomi dei 25 finalisti”. A lato: “Che bello il museo Toro. Peccato sia virtuale”. In basso: “Mancini contro i tifosi. Che bufera: ciao Arabia?”, “Tuchel ct spacca l’Inghilterra: Io vi amo” e “Sinner, riecco Nole: Vi divertirò ancora”.