Rassegna stampa – Kalulu c’è, Nico e Koop quasi: la Juve piazza i colpi

Da Kalulu alle novità su Nico e Koop: andiamo alla scoperta delle principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 14 agosto 2024 e la redazione di Juvenes.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di Supercoppa europea dell’Atalanta: “Missione galattica”. In alto: “Siamo tutti Egonu”. A lato: “Ibra chiama Fofana”, “Mkhitaryan: Inter da bis. Vi spiego perchè non falliremo”, “Koop ci siamo” e “Napoli. Pressing Cnote. Blitz per Lukaku e Gilmour”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola “Rosa vergogna”. In alto: “Mbappe dall nostro Dentista”. A lato: “Morata si prende il Milan”, “Dybala, arriva l’agente”, “Lazio-Dia: dentro e fuori”, “Juve, Gud blucca il sì per Nico” e “Arnautovic dice no al Genoa”. In basso: “Napol, chi c’è dietro il blitz”.

Tuttosport

“Kalulu c’è. Koop quasi. Poi due ali”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Forza Dea. È tutto Real(e)”. A lato: “Non vendo Gud senza il sostituto“, “Olè Morata. Il Berlusconi va al Milan”, “Napoli, salta Brescianini. Osi-Chelsea?”. In taglio basso: “Toro, avanti con Hranac: offerti ai cechi 5 milioni”.