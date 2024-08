Rassegna stampa – Ecco Kalulu: ora la Juve lotta per Nico e Koop

Dall'intervista a Platini fino alle ultime novità sul mercato bianconero: le principali notizie di giornata sulla Juve

Oggi è mercoledì 21 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Platini: “Yildiz come me”. Sempre sulla Juve: “Nico ci siamo”. In alto: “Sinner positivo ma già assolto”. A lato: “Velasco: Difenderò sempre Egonu. E non lascio le mie ragazze”. In taglio basso: “Inter Thuram punta a 20 gol. Arriva Palacios” e “La Dea ci crede. Stoppa Lookman e vuole Bellanova”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “La Roma si fa in 4”. In alto: “Sinner solo luci”. A lato: “Folorunsho ha scelto la Lazio”, “La Juve lotta per Nico“, “Gasp, anche Bellanova” e “Mbappe fa causa al PSG”.

Tuttosport

“Benvenuti a Mottaland”, questo il titolo di Tuttosport. E ancora: “Arriva anche Kalulu e l’affare Koop si sta sbloccando”. A lato: “Bellanova all’Atalanta. L’ultimo schiaffo di Cairo”. In alto: “Sinner più forte di tutto: Periodo triste alle spalle”. In basso: “Chiesa si offre al Barca che dà l’assalto a Leao“, “Palacios all’Inter. È il giorno delle nozze” e “Mbappe fa causa al PSG: 55 milioni”.