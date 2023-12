Rassegna stampa / Juventus-Roma sfida dai grandi intrecci

Nella rosea l'articolo di spalla è dedicato al match di alta quota di Serie A tra Juventus e Roma . Tra i vari temi della sfida, quello tra i giovani protagonisti in bianconero e giallorosso: su tutti, Kenan Yildiz ed Edoardo Bove . Non sarà certamente invece il match dell'ex Juve Leonardo Bonucci che, quando sembrava ormai a un passo da vestire la maglia della Roma , ha visto saltare la trattativa.

Nel Corriere la Juventus trova spazio nel taglio basso, nel quale vengono messi in luce i ballottaggi che vigerebbero alla vigilia nel reparto offensivo. Due posti per quattro elementi: Yildiz o Chiesa ? Vlahovic o Milik ? I primi due sarebbero leggermente favoriti. Inoltre, viaggia verso la certezza della convocazione l'ex amatissimo Paulo Dybala .

Tuttosport

Prima pagina per lo scontro Juventus-Roma nel giornale di Torino. Protagonisti saranno con ogni probabilità i tecnici in panchina Massimiliano Allegri e José Mourinho. Non legati tanto dall'obiettivo Champions League, quanto dalle sirene arabe che li vorrebbero sulle panchine della Saudi Pro League nella prossima stagione.